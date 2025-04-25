Дуже небезпечна машина: чим важливе знищення винищувача Су-30СМ у Росії

Українська розвідка повідомила, що у Росії знищили ворожий літак Су-30СМ, вартість якого приблизно 50 мільйонів доларів. Судно спалахнуло та повністю згоріло на території аеродрому у Ростові.

Таких літаків у росіян є ще сотні. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що для їхнього знищення є декілька способів.

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Яке значення літака

Для нас важливо знищувати літаки такого типу й робити це різними механізмами. Су-30, Су-34 і Су-35 – це основні літаки тактичної авіації Росії. Су-34 – це бомбардувальник, також багатофункціональний.

Су-30СМ – дуже небезпечна машина. Літак створили на базі Су-27М. Це багатофункціональний винищувач, який може виконувати дуже багато завдань. Наприклад, деякі літаки можуть скидати ракету Р-37,

– пояснив льотчик-інструктор.

Їх важливо знищувати де б вони не були. Механізми для цього є різні: удар з повітря дальніми засобами ураження, або безпосередній контакт з літаком. Це можливо зробити. Ба більше, якщо літак перебуває на землі, то він досить вразливий. Вивести його з ладу можна навіть механічно, а вибухівкою – тим паче.

"Якщо підійти грамотно й правильно, то спалити літак, який фактично є великим баком з авіаційним керосином, – не так важко, це справа декількох секунд. Скоріш за все, так і зробили", – підкреслив Роман Світан.

Зауважимо, знищення літака 24 квітня підтвердили у ГУР. Там наголосили, що опір росіянам та бажання здійснювати демілітаризацію країни-агресорки зростають.