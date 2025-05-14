Вночі у Києві можна було побачити "президентський" літак Ту-134А-3 "Україна"
- У Києві провели транспортування літака Ту-134А-3 "Україна", його можна було побачити на вулицях міста вночі.
- Літак тимчасово стоятиме на ВДНГ, де братиме участь у "Фестивалі кар'єри" з 22 по 25 травня як головний експонат зони Київського авіаційного інституту.
У Києві провели унікальну операцію з транспортування легендарного літака Ту-134А-3 "Україна". Вночі його можна було побачити на вулицях міста.
Зауважимо, що це повітряне судно колись возило президентів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Державного музею авіації імені Олега Костянтиновича Антонова.
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Що відомо про транспортування "президентського літака"
За даними пресслужби музею, тепер літак тимчасово стоятиме на ВДНГ. Будь-хто зможе побачити його та побувати всередині.
Судно братиме участь у "Фестивалі кар'єри", який проходитиме на ВДНГ з 22 по 25 травня. Там він стане головним експонатом зони Київського авіаційного інституту (КАІ).
Побудований у Харкові, цей літак бачив чимало: возив президентів, сідав у найбільших аеропортах світу, а з 2012 року став однією з окрас нашої музейної колекції,
– кажуть у музеї.
Там додають, що тепер він ненадовго залишає свою домівку, аби вкотре нагадати українцям, що спеціальності, пов'язані з літакобудуванням й авіацією були й будуть одними з найелітніших професій в Україні та світі. А також зазначають, що на гостей фестивалю чекає унікальна можливість побувати на борту літака та дізнатися його історію.
До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа планує прийняти розкішний літак Boeing 747-8 від Катару. Спочатку його використовуватимуть як тимчасовий президентський борт, а згодом судно перейде у власність фонду президентської бібліотеки Трампа.