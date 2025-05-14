Вночі у Києві можна було побачити "президентський" літак Ту-134А-3 "Україна"

У Києві провели унікальну операцію з транспортування легендарного літака Ту-134А-3 "Україна". Вночі його можна було побачити на вулицях міста.

Зауважимо, що це повітряне судно колись возило президентів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Державного музею авіації імені Олега Костянтиновича Антонова.

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Що відомо про транспортування "президентського літака"

За даними пресслужби музею, тепер літак тимчасово стоятиме на ВДНГ. Будь-хто зможе побачити його та побувати всередині.

Судно братиме участь у "Фестивалі кар'єри", який проходитиме на ВДНГ з 22 по 25 травня. Там він стане головним експонатом зони Київського авіаційного інституту (КАІ).