В Аргентині пілот спрямував літак у завод, з якого його звільнили: моторошне відео

Вчора 9 серпня авікатастрофа сталася у місті Росаріо, що у провінції Санта-Фе. Невеликий літак врізався у промисловий завод.

Відомо, що завод Air Liquide спеціалізувався на газах, технологіях та послугах для промисловості та охорони здоров'я. У ЗМІ вже висунули першу версію, через, що могла статися трагедія.

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Помста за звільнення

У мережі з'явилося відео, як невеликий літак врізається просто у підприємство. Пілот, який сидів за штурвалом, загинув на місці. Інформації про інших постраждалих не надходило.

Зазначається, що співробітників заводу довелося евакуювати через ризик пожежі вибухонебезпечних матеріалів.

Цікавим фактом є те, що пілотом виявився колишнім працівником компанії, якого звільнили місяць тому. Припускають, що чоловік у такий спосіб вирішив покінчити життя самогубством після конфлікту з начальством.

Втім, наразі це лише здогадки. Слідство інциденту триває.

Літак влучає у завод: дивіться відео

Нагадаємо, що вчора трапилася жахлива авіатроща у Бразилії, яка забрала життя 62 людей. Мережу заполонили кадри, як пасажирський літак падає у районі Сан-Паулу.