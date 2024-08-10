В Аргентині пілот спрямував літак у завод, з якого його звільнили: моторошне відео
Джерело:CN5
Вчора 9 серпня авікатастрофа сталася у місті Росаріо, що у провінції Санта-Фе. Невеликий літак врізався у промисловий завод.
Відомо, що завод Air Liquide спеціалізувався на газах, технологіях та послугах для промисловості та охорони здоров'я. У ЗМІ вже висунули першу версію, через, що могла статися трагедія.
Дивіться також У Києві в жахливій ДТП загинула інспекторка поліції
Помста за звільнення
У мережі з'явилося відео, як невеликий літак врізається просто у підприємство. Пілот, який сидів за штурвалом, загинув на місці. Інформації про інших постраждалих не надходило.
Зазначається, що співробітників заводу довелося евакуювати через ризик пожежі вибухонебезпечних матеріалів.
Цікавим фактом є те, що пілотом виявився колишнім працівником компанії, якого звільнили місяць тому. Припускають, що чоловік у такий спосіб вирішив покінчити життя самогубством після конфлікту з начальством.
Втім, наразі це лише здогадки. Слідство інциденту триває.
Літак влучає у завод: дивіться відео
Нагадаємо, що вчора трапилася жахлива авіатроща у Бразилії, яка забрала життя 62 людей. Мережу заполонили кадри, як пасажирський літак падає у районі Сан-Паулу.