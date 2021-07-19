Пасажирам нічого не пояснили: літак Афіни – Київ компанії Wizz Air затримали на 20 годин – відео

Сотні українців, які мали повертатися з Греції додому, опинилися у своєрідній пастці в аеропорту Афін. Airbus компанії Wizz Air мав вилетіти о 21:35 18 липня, але його перенесли на 15:30 наступного дня.

У телеграмі в спільноті "ХК" пасажири рейсу поскаржилися на те, що жоден представник Wizz Air не повідомив їм про причину затримки літака. Також людей шокував час, на який перенесли політ. Оскільки мова йшла про майже добу перебування в аеропорті.

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Переносили виліт літака Airbus 320, за словами пасажирів, багато разів.

15 повідомлень про зміну часу

Мова йде про рейс W66268 з головного аеропорту Греції до Жулян.

Українці зазначили, що замість адекватних пояснень вони лише отримували повідомлення від компанії про наступний ймовірний час вильоту.

Згідно з даними сервісу Flightstats, літак вилетів лише 19 липня о 17:03. Проте останнім запланованим до відтермінування вильотом часом була 10:10. То ж, пасажирам довелося ночувати в аеропорті, а також чекати відправлення щонайменше 20 годин.



Інформація про виліт рейсу W66268 з Афін до Києва / Скріншот flightstats

Згідно з даними онлайн-табло міжнародного аеропорту імені Сікорського літак з Афін прибув о 18:57. Через що саме сталася настільки велика затримка, невідомо.

Жодних коментарів від Wizz Air з приводу цього інциденту наразі немає.

Дивіться відео з аеропорту Афін, де рейс до Києва затримали майже на добу: