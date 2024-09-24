Як білоруський літак зайшов в Україну: льотчик-інструктор припустив, що могло статись

У вівторок, 24 вересня, з’явилась інформація, що білоруський літак міг порушити повітряний простір України. У Повітряних силах ЗСУ спростували це. Це міг заблукати білоруський курсант на навчально-тренувальному літаку, а офіцери могли відправити по нього "літака-лідера".

Таку думку 24 Каналу озвучив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. За його словами, якби це був захід літака для виконання бойового завдання, він був би знищений.

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"Прикордонний інцидент"

Роман Світан припустив, що, можливо, це був захід навчально-бойового літака, коли він виконував тренувальний або контрольний політ. Наприклад, білоруський курсант міг заблукати та виконати кілька маневрів. Якщо є втрата орієнтування або радіозв'язку, то льотчик при певному маневрі чекає так званого "літака-лідера".

Офіцери бойового управління бачать цю аварійну ситуацію, виводять літак-лідер і далі, наприклад, цей навчальний або будь-який інший літак слідують за провідним, за лідером. І він його садить, заводить на якийсь аеродром,

– пояснив він.

Бувають втрати орієнтування, особливо коли курсанти погано знають місцевість або летять на вкрай малих висотах. Тоді може трапитись вихід за межі зони пілотування та захід в іншу країну.

"Якщо був проведений такий захід, то такі інциденти можуть не роздуватись. Це вважається як прикордонний інцидент. Він може розв'язатись простими дзвінками, наприклад, між розвідками або по дипломатичних каналах. Знімається причина самої проблеми", – підкреслив полковник запасу ЗСУ.

За словами військового експерта, якби це був захід літака на виконання бойового завдання, то він був би знищений. Адже ЗСУ можуть бачити Білорусь за кілька сотень кілометрів та визначати, з якою ціллю злітає кожен літак. Тому якщо цей інцидент був, то він на цей момент вичерпаний.

Що про це відомо

Моніторингові телеграм-канали вдень 24 вересня написали, що повітряний простір України порушив білоруський літак Як-130. Відомо, що о 14:28 на Півночі України оголосили повітряну тривогу через невідому повітряну ціль, яка рухалася з території Білорусі. Повітряні сили ЗСУ офіційно підтвердили це, але тип цілі не вказали.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ прокоментували повідомлення про ціль з Білорусі. Там заявили, що порушення повітряного простору України з території Білорусі не було. Припускають, що була застосована радіолокаційна перешкода.