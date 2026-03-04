Бізнес-джет Януковича прилетів до Омана, щоб евакуювати російську еліту, – ЗМІ

Літак, пов’язаний із колишнім президентом України Віктором Януковичем, помітили в Омані під час масової евакуації людей із регіону. За даними міжнародних ЗМІ, він перевозив представників російської політичної та бізнес-еліти.

Наразі конкретну інформацію про осіб на борту та їхню національність не підтверджено офіційними джерелами, пишуть росЗМІ.

Що відомо про приліт літака Януковича до Омана?

Під час ескалації бойових дій у регіоні Близького Сходу авіасполучення значно ускладнено. Однак сервіси моніторингу зафіксували в аеропорту Омана бізнес-джет Dassault Falcon 900C із реєстрацією RA-09617 – літак, який раніше використовувався колишнім президентом України Віктором Януковичем.

ЗМІ пишуть, що він наразі експлуатується російською авіаційною компанією та входить до флоту джетів, які вивозять представників політичної та бізнес-еліти Росії із зон бойових дій на Близькому Сходу у напрямку Москви.

За даними видань, з 2 по 4 березня щонайменше 11 приватних літаків із російською реєстрацією вилетіли з аеропортів Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів у бік Росії. Серед них – не лише борти, пов’язані з Януковичем, але й інші бізнес-джети, що належать чи асоціюються із російськими чиновниками та олігархами.

Інформація про конкретних людей, яких мають евакуювати або вже евакуйовано, наразі лишається невідомою.

