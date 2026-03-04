Бізнес-джет Януковича прилетів до Омана, щоб евакуювати російську еліту, – ЗМІ
- Бізнес-джет, пов’язаний із Віктором Януковичем, помітили в Омані під час евакуації російської еліти.
- З 2 по 4 березня щонайменше 11 приватних літаків із російською реєстрацією вилетіли з Оману та ОАЕ у бік Росії.
Літак, пов’язаний із колишнім президентом України Віктором Януковичем, помітили в Омані під час масової евакуації людей із регіону. За даними міжнародних ЗМІ, він перевозив представників російської політичної та бізнес-еліти.
Наразі конкретну інформацію про осіб на борту та їхню національність не підтверджено офіційними джерелами, пишуть росЗМІ.
Що відомо про приліт літака Януковича до Омана?
Під час ескалації бойових дій у регіоні Близького Сходу авіасполучення значно ускладнено. Однак сервіси моніторингу зафіксували в аеропорту Омана бізнес-джет Dassault Falcon 900C із реєстрацією RA-09617 – літак, який раніше використовувався колишнім президентом України Віктором Януковичем.
ЗМІ пишуть, що він наразі експлуатується російською авіаційною компанією та входить до флоту джетів, які вивозять представників політичної та бізнес-еліти Росії із зон бойових дій на Близькому Сходу у напрямку Москви.
За даними видань, з 2 по 4 березня щонайменше 11 приватних літаків із російською реєстрацією вилетіли з аеропортів Оману та Об’єднаних Арабських Еміратів у бік Росії. Серед них – не лише борти, пов’язані з Януковичем, але й інші бізнес-джети, що належать чи асоціюються із російськими чиновниками та олігархами.
Інформація про конкретних людей, яких мають евакуювати або вже евакуйовано, наразі лишається невідомою.
Останні новини про президента-втікача
Чергове засідання Вищого антикорупційного суду щодо справи колишнього президента Віктора Януковича принесло новий вирок для нього. Йому загрожує в'язниця через заволодіння земельною ділянкою лісу на території Сухолуцької сільради в Київській області.
Європейський суд відхилив апеляції Віктора Януковича, його сина Олександра та Романа Абрамовича щодо зняття санкцій ЄС. Суд визнав дії колишнього президента такими, що сприяли дестабілізації України, і відзначив його зв'язки з російською владою.
Володимир Путін заявив, що Віктор Янукович "просльозився" через економічні наслідки вступу України до ЄС для Росії. Він зазначив, що президент-втікач прагнув вступу України до ЄС, але водночас його команда виступала проти вступу до НАТО.