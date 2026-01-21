Площа захопленої землі складає 17,5 гектарів, а орієнтовна вартість – понад 22 мільйони гривень. Про це повідомляє ВАКС.

Який новий вирок суду отримав Янукович?

Щодо злочинів президента-втікача Віктора Януковича знову засідав Вищий антикорупційний суд. Розглядалася справа щодо незаконного заволодіння землею, яка належала Сухолуцькій сільській раді.

Судді у цій справі визнали винним Януковича та ще одну людину. Розслідування показало, що ще у 2007 році тодішній прем'єр-міністр Віктор Янукович заволодів ділянкою лісового фонду Дніпровсько-Тетерівського лісомисливського господарства. Він організував, щоб все виглядало нібито законно та залучив своїх наближених осіб. Вони, своєю чергою, зверталися до Київської облдержадміністрації та просили виділити до 1 гектара землі. А згодом вони подавали заяви про зміну їхнього цільового призначення, щоб передати землю фірмі, яку контролював Янукович. У 2009 – 2011 роках там збудували готель для особистих потреб четвертого президента України.

За організацію схеми суд призначив Віктору Януковичу покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років. Він також не має права обіймати державні посади три роки. За рішенням суду також має бути конфісковане все майно, яке належить президенту-втікачу.

Відтак остаточне покарання для Віктора Януковича сягатиме 15 років в'язниці й позбавлення права працювати на державних посадах. Строк відбування рахується з моменту фактичного затримання експосадовця.

Варто зазначити! Віктор Янукович уже був засуджений на 15 років за інші злочини. Так торік колишній президент отримав вирок за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підбурювання до дезертирства.

Янукович через роки виступив з промовою: що відомо?

1 вересня 2025 року Віктор Янукович виступив зі зверненням, де заявив, що працював над зближенням України з ЄС, але водночас звинуватив європейців у зверхньому ставленні. Він нібито хотів, щоб Україна стала частиною Євросоюзу.