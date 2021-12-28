Літак з Єгипту не зміг приземлитися у Запоріжжі через сильний снігопад

Запоріжжя потерпає від сильного снігопаду. Погані погодні умови впливають на роботу місцевого аеропорту. Деякі рейси не змогли там приземлитися, тож низку інших довелося скасувати.

Не пощастило, зокрема, пасажирам рейсу PQ6282 авіакомпанії SkyUp, який зранку вилетів з єгипетського Шарм-ель-Шейху. Вони мали прибути у Запоріжжя о 12:00.

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Рейс з Єгипту приземлився у Харкові

Втім, снігопад не дав пілотам можливості це зробити. Тож повітряне судно скерували до Харкова, де воно успішно приземлилося о 12:09. Пасажирам змушені вирішувати, як добиратися до Запоріжжя. Якщо обирати маршрут в об'їзд Дніпра, то між містами – приблизно 300 кілометрів. Дорога через Полтаву – на 100 кілометрів довша.

Втім, сподіватися на безтурботну мандрівку залізницею або автобусом – не варто. Через крижаний дощ в області затримуються пасажирські поїзди. На дорогах – також ускладнений рух.



Замість Запоріжжя довелося приземлятися у Харкові / Скриншот

Ситуація в аеропорту Запоріжжя

Проблеми із посадкою та відправленням літаків почалися на летовищі ще зранку. О 8:55 там мав приземлитися рейс авіакомпанії Turkish Airlines зі Стамбула. Покружлявши близько години над містом, він полетів у південному напрямку. Врешті, літак спрямували назад до турецького міста, а на сайті змінили статус рейсу на "скасований".



Така ж доля (скасування) спіткала й ще один рейс із Туреччини, запланований на 28 грудня. Мовиться про літак, який о 13:45 мав прибути у Запоріжжя з летовища Сабіна-Гокен. До кінця доби Запорізький міжнародний аеропорт має прийняти ще 3 рейси з Києва – у проміжку між 20:15 та 21:35. Чи будуть якісь зміни у графіку – наразі невідомо.



Статус рейсів, які мали приземлитися у Запоріжжі 28 грудня / Скриншот