Літаки з 7 країн НАТО прибули на військові навчання до Нідерландів: хто візьме участь
Військове вторгнення Росії сприяло активізації у лавах країн НАТО. Зокрема, військові літаки з 7 держав-членів Альянсу прибули до Нідерландів на навчання.
На авіабазу Леуварден прибули винищувачі з Нідерландів, Франції, Німеччини, Канади, США, Британії, Італії. Цю базу використовують королівські Військово-повітряні сили Нідерландів.
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У Нідерландах проведуть навчання кілька країн НАТО
У Нідерланди прибули літаки НАТО з вищеперерахованих країн із метою проведення військових навчань. Повідомляють, що винищувачі союзників будуть виконувати складні місії й таким чином покращувати сумісність НАТО, а також створювати міцніший та більш згуртований Альянс.
Зокрема, Канада повідомила, що її винищувачі CF-18 Hornet уже прибули до Нідерландів й готові розпочати зі своїми союзниками навчання FRISIAN FLAG, які проводять на щорічній основі.
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