Літаки "Ан" у Росії можуть вийти з ладу вже через 5 місяців

Російські авіакомпанії, що експлуатують регіональні літаки Ан-24 та Ан-26, поскаржилися владі на проблеми з ремонтом турбогвинтових двигунів через закриття Ростовського заводу цивільної авіації №412.

Про це пишуть росЗМІ, заявляючи, що відповідні літаки вдасться замінити не раніше 2023 – 2025 років. Це загрожує зупиненням авіаперевезень, як мінімум, у 10 регіонах країни, де немає ні залізниць, ні звичайних асфальтованих доріг.

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Ростовський завод припинить ремонтувати мотори для Ан-24 та Ан-26

Повідомляється, що зупинка ремонтних робіт повинна відбутися 31 березня. Ця інформація доведена до всіх авіакомпаній, які літають на відповідних літаках.

Це означає, що всі повітряні судна типу Ан-24 і Ан-26, що є в авіакомпаніях Росії, максимум через 5 – 6 місяців зупиняться,

– попередив гендиректор авіакомпанії "ІрАеро" Юрій Лапін у листі до влади.

Кожен Ан-24/26 оснащений двома турбогвинтовими двигунами АІ-24 українського виробництва. Ростовський завод щорічно ремонтував близько 60 двигунів.

Закриття виробництва він пояснює рішенням власника, групи "Агроком" Івана Саввіді, та припиненням роботи у 2017 році старого цивільного аеропорту у Ростові, через що завод припинив приймати літаки для ремонту.

Літаки Ан-24/26, розраховані на перевезення вантажів та пасажирів (до 52 осіб), вироблялися до середини 1980-х років.

У Росії використовуються 100 літаків Ан-24/26, з них 87 експлуатують 12 комерційних авіакомпаній із десяти регіонів. Серед них Якутія, Комі, Камчатка, Чукотка, Магаданська та Іркутська області, Хабаровський край.

Непряме підтвердження незамінності цих літаків — продовження термінів їхньої служби з 50 до 60 років (для Ан-24) та з 40 до 50 років (для Ан-26), причому обговорюється подальше продовження, зазначив виконавчий директор галузевого агентства "Авіапорт" Олег Пантелєєв.

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