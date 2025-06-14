Літають Іл-76: в Білорусі спостерігається активність вантажної військової авіації з Росії

Російські військово-транспортні літаки Іл-76 почали активно літати до Білорусі. Зокрема, до авіабази "Мачулищі".

Про це пише 24 Канал з посиланням на аналітиків з AviVector, які зафіксували активність російської транспортної авіації.

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Російські Іл-76 активно літають до Білорусі

Відповідно до оприлюдненої аналітиками мапи, до перевезень вантажів також залучався важкий транспортний літак Ан-124-100.



Схема польотів російської авіації до Білорусі / Фото AviVector

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Авіабаза "Мачулищі" – одна з небагатьох на території Білорусі, яка може приймати військові транспортні літаки великої вантажопідйомності.

З початку повномасштабної війни в Україні ця авіабаза стала місцем базування російських військ, пише "Мілітарний".

Аналітики припускають, що нинішня активність російської транспортної авіації з Іл-76 може бути пов’язана з підготовкою до російсько-білоруських навчань "Захід-2025", проведення яких планується на осінь.

"Сценарій і масштаб цих навчань фактично повторюють ті, під прикриттям яких Росія взимку 2022 року накопичувала війська і техніку поблизу українського кордону, готуючи вторгнення", – йдеться у матеріалі "Мілітарного".

Там вказують, що у Мінську вже взялися переконувати, що заплановані навчання нібито не становлять жодної загрози для сусідніх країн та направлені тільки на підготовку військових обох країн.