Не 12, але і не 3: скільки Mirage надасть Франція і чому цифра змінюється

Франція надасть менше літаків Mirage, ніж очікувалося. Один з депутатів пояснив, чому виникли труднощі.

Defense Express пишуть, що це вже третій раз, коли змінюється кількість "Міражів", які можуть передати Україні. Деталі розкаже 24 Канал з посиланням на Defense Express.

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Чому Україна отримає менше літаків Mirage

Депутат французького парламенту Франк Джилетті видав своє заключення по використанню бюджету на бойову авіацію збройних сил Франції, і в ньому йдеться зокрема про те, що французька сторона планує в найближчий час поставити 6 літаків типу Mirage 2000-5F із повним пакетом підтримки. За словами французького парламентаря, можливості по передачі "Міражів" для України обмежені темпами поставок нових літаків Rafale і також станом наявного флоту Mirage 2000,

– мовиться в статті.

Париж не встигає наростити флот літаків Rafale: на 2019-2025 роки його планували збільшити до 185 одиниць, але зараз сподіваються встигнути до 2030 року наростити флот "Рафалей" бодай до 137 одиниць. Наразі Франція має 95 літаків. Цикл від замовлення літаків до постачання їх безпосередньо у війська складає зараз 3 роки.

Через це літаки, наявні у ВПС Франції, сильно навантажені. Літаки типу Mirage 2000-5F мають залишатися в строю щонайменше до 2029 року.

Defense Express зауважили, що це як мінімум третє коливання в французькій пресі щодо кількості "Міражів", які можуть передані Україні.

"Спочатку французьке видання La Tribune писало про 12 літаків типу Mirage 2000-5, які планується передати ЗСУ, водночас наприкінці жовтня поточного року те ж видання писало про те, що в першому транші має бути лише три літаки цього типу", – написали аналітики.