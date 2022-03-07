Літаки вилетіли з Чорного моря, – Садовий про останню велику атаку росіян біля Львівщини

Наразі Львів приймає біженців з іншим міст, оскільки ситуація більш-менш спокійна. Кілька разів на день лунають сирени, оскільки ніхто не знає, куди може полетіти ворожа ракета.

Остання велика атака

Наприклад, остання атака російських агресорів поруч з Львівщиною відбулась на Хмельниччині. Про це розповів міський голова Львова Андрій Садовий на брифінгу, передає 24 канал.

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Остання велика атака поруч зі Львівщиною – три літаки ТУ-22, які вилетіли з Чорного моря і бомбардували Хмельницьку область,

– зазначив Садовий.

Тож у місті зараз роблять усе можливе, щоб захистити як людей, так і історичну спадщину Львова, оскільки невідомо, куди полетить наступна техніка окупантів.

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