У літню спеку особливо хочеться чогось прохолодного та смачного. Тому ми зробили підбірку смачних і простих коктейлів, які швидко втамують спрагу.

Рецепти прохолодних напоїв і спосіб приготування можна знайти у матеріалі 24 каналу.

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5 освіжаючих безалкогольних коктейлів

Сангрія

Що потрібно, щоб приготувати коктейль:

персики консервовані – 200 гр;

половинка лимону;

половина апельсину;

груша – 1 штука;

виноградний сік, бажано темний – 1 літр;

мінеральна газована вода – 0,5 літра;

м'ятка – 0,5 стакана.

Спосіб приготування

Мінеральну воду охолодити. Лимон та апельсин нарізати великими шматочками, а грушу очистити від шкірки та насіння. Персики і грушку порізати кубиками. М'яту також потрібно нарізати, але дрібно.

На дно графіна викладаємо м'яту та всі наші фрукти. Заливаємо все виноградним соком і лишаємо у холодильнику на 20 хвилин. Перед подачею додаємо мінеральну воду.



Сангрія / Фото: vzboltay.com

Холодний персиковий чай

Інгредієнти:

персики – 10 штук;

чік персиковий – 0,5 літра;

чорний чай – 2-3 столові ложки;

вода – 1 літр.

Спосіб приготування

Чай попередньо потрібно заварити та залишити на 15 хвилин. У блендері подрібнити персики, до них налити сік і ще раз перемішати. Чай процідити та охолодити, перелити в графин. До чаю налити персикову суміш і лишити в холодильнику на 30-40 хвилин.

Можна додати ще кубики льоду.



Персиковий чай / Фото: ivona.bigmir.net

Огірково-лаймовий фреш

Інгредієнти:

лайм – 2-3 штуки;

огірок – 3-5 штук;

мінеральна газована вода – 0,5 літра.

Як приготувати

Огірки подрібнити на терці, потім їх процідити і залишити сік. З лаймів вичавити сік, а далі ці два соки змішати. До соку додати газовану воду. Подавати охолодженим.



Огірково-лаймовий фреш / Фото: molodnews.info

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Фруктовий пунш

Інгредієнти:

сік яблучний – 1 літр;

грейпфрут – 2-3 штуки;

газована вода – 1 літр;

цукор – 100 грамів;

вода – 200 мілілітрів.

Спосіб приготування

Для початку потрібно приготувати цукровий сироп, для цього воду довести до кипіння і розчинити в ній цукор. З грейпфрутів вичавити сік і змішати разом із яблучним. Охолоджений цукровий сироп змішати із соками і поставити в холодильник на 1 годину. Газовану воду додати вже перед подачею.



Фруктовий пунш / Фото: produktalko.com

Лавандовий лимонад

Для лавандового лимонаду потрібно:

одна четверта склянки квіток лаванди;

цукор – 3 склянки;

вода – 3 склянки;

лимонний сік – 4 склянки.

Приготування

Приготувати цукровий сироп і додати квітки лаванд. Настояти 10-20 хвилин. Усю суміш змішати із лимонним соком. Напій подавати охолодженим з кубиками льоду.



Лавандовий освіжаючий лимонад / Фото: ivona.bigmir.net