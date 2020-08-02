Літні безалкогольні коктейлі, які втамують спрагу
У літню спеку особливо хочеться чогось прохолодного та смачного. Тому ми зробили підбірку смачних і простих коктейлів, які швидко втамують спрагу.
Рецепти прохолодних напоїв і спосіб приготування можна знайти у матеріалі 24 каналу.
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5 освіжаючих безалкогольних коктейлів
Сангрія
Що потрібно, щоб приготувати коктейль:
- персики консервовані – 200 гр;
- половинка лимону;
- половина апельсину;
- груша – 1 штука;
- виноградний сік, бажано темний – 1 літр;
- мінеральна газована вода – 0,5 літра;
- м'ятка – 0,5 стакана.
Спосіб приготування
Мінеральну воду охолодити. Лимон та апельсин нарізати великими шматочками, а грушу очистити від шкірки та насіння. Персики і грушку порізати кубиками. М'яту також потрібно нарізати, але дрібно.
На дно графіна викладаємо м'яту та всі наші фрукти. Заливаємо все виноградним соком і лишаємо у холодильнику на 20 хвилин. Перед подачею додаємо мінеральну воду.
Сангрія / Фото: vzboltay.com
Холодний персиковий чай
Інгредієнти:
- персики – 10 штук;
- чік персиковий – 0,5 літра;
- чорний чай – 2-3 столові ложки;
- вода – 1 літр.
Спосіб приготування
Чай попередньо потрібно заварити та залишити на 15 хвилин. У блендері подрібнити персики, до них налити сік і ще раз перемішати. Чай процідити та охолодити, перелити в графин. До чаю налити персикову суміш і лишити в холодильнику на 30-40 хвилин.
Можна додати ще кубики льоду.
Персиковий чай / Фото: ivona.bigmir.net
Огірково-лаймовий фреш
Інгредієнти:
- лайм – 2-3 штуки;
- огірок – 3-5 штук;
- мінеральна газована вода – 0,5 літра.
Як приготувати
Огірки подрібнити на терці, потім їх процідити і залишити сік. З лаймів вичавити сік, а далі ці два соки змішати. До соку додати газовану воду. Подавати охолодженим.
Огірково-лаймовий фреш / Фото: molodnews.info
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Фруктовий пунш
Інгредієнти:
- сік яблучний – 1 літр;
- грейпфрут – 2-3 штуки;
- газована вода – 1 літр;
- цукор – 100 грамів;
- вода – 200 мілілітрів.
Спосіб приготування
Для початку потрібно приготувати цукровий сироп, для цього воду довести до кипіння і розчинити в ній цукор. З грейпфрутів вичавити сік і змішати разом із яблучним. Охолоджений цукровий сироп змішати із соками і поставити в холодильник на 1 годину. Газовану воду додати вже перед подачею.
Фруктовий пунш / Фото: produktalko.com
Лавандовий лимонад
Для лавандового лимонаду потрібно:
- одна четверта склянки квіток лаванди;
- цукор – 3 склянки;
- вода – 3 склянки;
- лимонний сік – 4 склянки.
Приготування
Приготувати цукровий сироп і додати квітки лаванд. Настояти 10-20 хвилин. Усю суміш змішати із лимонним соком. Напій подавати охолодженим з кубиками льоду.
Лавандовий освіжаючий лимонад / Фото: ivona.bigmir.net