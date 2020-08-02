В летнюю жару особенно хочется чего-то прохладного и вкусного. Поэтому мы сделали подборку вкусных и простых коктейлей, которые быстро утолят жажду.

Рецепты прохладительных напитков и способ приготовления можно найти в материале 24 канала.

Читайте также Варенье из абрикосов: легкие рецепты приготовления

5 освежающих безалкогольных коктейлей

Сангрия

Что нужно, чтобы приготовить коктейль:

персики консервированные – 200 гр;

половинка лимона;

половина апельсина;

груша – 1 штука;

виноградный сок, желательно темный – 1 литр;

минеральная газированная вода – 0,5 литра;

мятка – 0,5 стакана.

Способ приготовления

Минеральную воду охладить. Лимон и апельсин нарезать крупными кусочками, а грушу очистить от кожуры и семян. Персики и грушку порезать кубиками. Мяту также нужно нарезать, но мелко.

На дно графина выкладываем мяту и все наши фрукты. Заливаем все виноградным соком и оставляем в холодильнике на 20 минут. Перед подачей добавляем минеральную воду.

Сангрия / Фото: vzboltay.com

Холодный персиковый чай

Ингредиенты:

персики – 10 штук;

сок персиковый – 0,5 литра;

черный чай – 2-3 столовые ложки;

вода – 1 литр.

Способ приготовления

Чай предварительно нужно заварить и оставить на 15 минут. В блендере измельчить персики, в них налить сок и еще раз перемешать. Чай процедить и охладить, перелить в графин. К чаю налить персиковую смесь и оставить в холодильнике на 30-40 минут.

Можно добавить еще кубики льда.

Персиковый чай / Фото: ivona.bigmir.net

Огуречно-лаймовый фреш

Ингредиенты:

лайм – 2-3 штуки;

огурец – 3-5 штук;

минеральная газированная вода – 0,5 литра.

Как приготовить

Огурцы измельчить на терке, затем процедить и оставить сок. Из лаймов выжать сок, а дальше эти два сока смешать. К соку добавить газировку. Подавать охлажденным.

Огуречно-лаймовый фреш / Фото: molodnews.info

Читайте также Кофе детям: последствия употребления и в каких продуктах скрытый кофеин

Фруктовый пунш

Ингредиенты:

сок яблочный – 1 литр;

грейпфрут – 2-3 штуки;

газированная вода – 1 литр;

сахар – 100 граммов;

вода – 200 миллилитров.

Способ приготовления

Для начала нужно приготовить сахарный сироп, для этого воду довести до кипения и растворить в ней сахар. Из грейпфрутов выжать сок и смешать вместе с яблочным. Охлажденный сахарный сироп смешать с соками и поставить в холодильник на 1 час. Газировку добавить уже перед подачей.

Фруктовый пунш / Фото: produktalko.com

Лавандовый лимонад

Для лавандового лимонада нужно:

одна четвертая стакана цветков лаванды;

сахар – 3 стакана;

вода – 3 стакана;

лимонный сок – 4 стакана.

Приготовление

Приготовить сахарный сироп и добавить цветки лаванд. Настоять 10-20 минут. Всю смесь смешать с лимонным соком. Напиток подавать охлажденным с кубиками льда.

Лавандовый освежающий лимонад / Фото: ivona.bigmir.net