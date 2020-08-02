Летние безалкогольные коктейли, которые утолят жажду
В летнюю жару особенно хочется чего-то прохладного и вкусного. Поэтому мы сделали подборку вкусных и простых коктейлей, которые быстро утолят жажду.
Рецепты прохладительных напитков и способ приготовления можно найти в материале 24 канала.
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5 освежающих безалкогольных коктейлей
Сангрия
Что нужно, чтобы приготовить коктейль:
- персики консервированные – 200 гр;
- половинка лимона;
- половина апельсина;
- груша – 1 штука;
- виноградный сок, желательно темный – 1 литр;
- минеральная газированная вода – 0,5 литра;
- мятка – 0,5 стакана.
Способ приготовления
Минеральную воду охладить. Лимон и апельсин нарезать крупными кусочками, а грушу очистить от кожуры и семян. Персики и грушку порезать кубиками. Мяту также нужно нарезать, но мелко.
На дно графина выкладываем мяту и все наши фрукты. Заливаем все виноградным соком и оставляем в холодильнике на 20 минут. Перед подачей добавляем минеральную воду.
Сангрия / Фото: vzboltay.com
Холодный персиковый чай
Ингредиенты:
- персики – 10 штук;
- сок персиковый – 0,5 литра;
- черный чай – 2-3 столовые ложки;
- вода – 1 литр.
Способ приготовления
Чай предварительно нужно заварить и оставить на 15 минут. В блендере измельчить персики, в них налить сок и еще раз перемешать. Чай процедить и охладить, перелить в графин. К чаю налить персиковую смесь и оставить в холодильнике на 30-40 минут.
Можно добавить еще кубики льда.
Персиковый чай / Фото: ivona.bigmir.net
Огуречно-лаймовый фреш
Ингредиенты:
- лайм – 2-3 штуки;
- огурец – 3-5 штук;
- минеральная газированная вода – 0,5 литра.
Как приготовить
Огурцы измельчить на терке, затем процедить и оставить сок. Из лаймов выжать сок, а дальше эти два сока смешать. К соку добавить газировку. Подавать охлажденным.
Огуречно-лаймовый фреш / Фото: molodnews.info
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Фруктовый пунш
Ингредиенты:
- сок яблочный – 1 литр;
- грейпфрут – 2-3 штуки;
- газированная вода – 1 литр;
- сахар – 100 граммов;
- вода – 200 миллилитров.
Способ приготовления
Для начала нужно приготовить сахарный сироп, для этого воду довести до кипения и растворить в ней сахар. Из грейпфрутов выжать сок и смешать вместе с яблочным. Охлажденный сахарный сироп смешать с соками и поставить в холодильник на 1 час. Газировку добавить уже перед подачей.
Фруктовый пунш / Фото: produktalko.com
Лавандовый лимонад
Для лавандового лимонада нужно:
- одна четвертая стакана цветков лаванды;
- сахар – 3 стакана;
- вода – 3 стакана;
- лимонный сок – 4 стакана.
Приготовление
Приготовить сахарный сироп и добавить цветки лаванд. Настоять 10-20 минут. Всю смесь смешать с лимонным соком. Напиток подавать охлажденным с кубиками льда.
Лавандовый освежающий лимонад / Фото: ivona.bigmir.net