У Силах оборони розповіли, яким буде пріоритет Росії під час літнього наступу, – ЗМІ
- Росія нібито обрала 2 пріоритетні напрямки для літньо-осіннього наступу: Донецька область і прикордоння України.
- Джерела ЗМІ в Силах оборони сумніваються в можливості Росії досягти адмінмежі Донецької області до кінця літа.
Проміжна мета Кремля – дійти до кордонів хоча б кількох із 4 областей, які він уже вважає своїми. Тож для літньо-осінньої кампанії Росія нібито обрала 2 пріоритетні ділянки для наступу.
Про це пише "РБК-Україна" з посиланням на власні джерела в Силах оборони, передає 24 Канал. Йдеться про просування в Донецькій області та на прикордонні.
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Які пріоритети в росіян
Офіційних заяв про літню кампанію в Росії не робили, хоча Владімір Путін у травні оголошував створення "буферної зони", щоб нібито захистити російське цивільне населення від атак.
За даними джерел ЗМІ, серед пріоритетів противника на фронті можуть бути:
- просування в Донецькій області – головні бої в районах Покровська, Торецька, Часового Яру і Костянтинівки;
- просування в українському прикордонні – у Сумській і Харківській областях.
Окрім того, у разі успіхів на цих напрямках окупанти можуть розгорнути наступи в Запорізькій і Херсонській областях.
Однак співрозмовники видання в українських Силах оборони сумніваються в шансах росіян вийти на адмінмежу Донецької області до кінця літа, а також скептичні до можливості окупації всього регіону до кінця року.
Нагадаємо, про початок нового літнього наступу країни-агресорки попри прямі мирні переговори раніше писали в The New York Times. Попри деякі локальні успіхи на полі бою, темпи просування Росії залишаються повільними. Видання зазначає – мало хто з аналітиків очікує, що цього літа вона здобуде вирішальну перемогу, яка переверне хід війни.