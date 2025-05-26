В Українській добровольчій армії сказали, чи є загроза наступу росіян на Півдні

В Силах оборони Півдня зазначили, що окупанти зібрали певну кількість сил і засобів для літнього наступу, який будуть здійснювати малими штурмовими групами. Росія постійно заявляє про форсування Дніпра.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у розмові з 24 Каналом зазначив, що цей термін передбачає проведення великих військових операцій з підтримкою з повітря та накопиченим ресурсом, зокрема плавзасобами, сухопутними військами.

Дивіться також Росіяни активно використовують човни: у Силах оборони оцінили ймовірність висадки десанту

Противник хоче налякати й діє показово

Сьогодні Росія, зі слів Братчука, дуже багато уваги приділяє інформаційному супроводу своїх дій та планів. Росіяни, наприклад, вдень можуть перевозити елементи понтонних переправ для того, щоб ввести в оману.

"Тому все відстежується, вся інформація, яка потрібна СОУ – є. Ворогу навряд чи вдасться обманути. За наявності тих технічних засобів розвідки, які сьогодні є, варто розуміти, що ті 300 човнів зосередити по всьому річковому фронту дуже складно", – озвучив Братчук.

До відома! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин оцінив ймовірність проведення противником десантної операції з форсуванням Дніпра. Він також прокоментував інформацію, що ширилась в ЗМІ, стосовно 300 човнів, які начебто підготували для цього росіяни.

Братчук наголосив, що в СОУ є засоби вогневого ураження, які дістають до тимчасово окупованого лівого берега, а також якими можуть бити по воді, якщо росіяни спробують просуватися.

Це чергова хвиля наступу. На календарі невдовзі літо, його тому й називають літнім. Хоча сам цей стратегічний російський наступ триває з жовтня 2023 року,

– нагадав Братчук.

Зазначимо, що станом на ранок 26 травня на Новопавлівському напрямку за минулу добу противник здійснив 24 атаки. На Оріхівському відтинку окупанти 5 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.

На Придніпровському відрізку росіяни тричі безрезультатно спробували закріпитись в острівній зоні Дніпра. На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойові зіткнення не відбувалися.