В Українській добровольчій армії сказали, чи є загроза наступу росіян на Півдні
- Росія приділяє велику увагу інформаційному супроводу своїх дій та намагається настрахати й ввести в оману українську сторону.
- Українська розвідка відстежує поведінку противника, а СОУ при спробі ворога просуватись завдають вогневого ураження.
- Російські загарбники за минулу добу тричі спробували закріпитись в острівній зоні Дніпра, проте марно.
В Силах оборони Півдня зазначили, що окупанти зібрали певну кількість сил і засобів для літнього наступу, який будуть здійснювати малими штурмовими групами. Росія постійно заявляє про форсування Дніпра.
Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук у розмові з 24 Каналом зазначив, що цей термін передбачає проведення великих військових операцій з підтримкою з повітря та накопиченим ресурсом, зокрема плавзасобами, сухопутними військами.
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Противник хоче налякати й діє показово
Сьогодні Росія, зі слів Братчука, дуже багато уваги приділяє інформаційному супроводу своїх дій та планів. Росіяни, наприклад, вдень можуть перевозити елементи понтонних переправ для того, щоб ввести в оману.
"Тому все відстежується, вся інформація, яка потрібна СОУ – є. Ворогу навряд чи вдасться обманути. За наявності тих технічних засобів розвідки, які сьогодні є, варто розуміти, що ті 300 човнів зосередити по всьому річковому фронту дуже складно", – озвучив Братчук.
До відома! Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин оцінив ймовірність проведення противником десантної операції з форсуванням Дніпра. Він також прокоментував інформацію, що ширилась в ЗМІ, стосовно 300 човнів, які начебто підготували для цього росіяни.
Братчук наголосив, що в СОУ є засоби вогневого ураження, які дістають до тимчасово окупованого лівого берега, а також якими можуть бити по воді, якщо росіяни спробують просуватися.
Це чергова хвиля наступу. На календарі невдовзі літо, його тому й називають літнім. Хоча сам цей стратегічний російський наступ триває з жовтня 2023 року,
– нагадав Братчук.
Зазначимо, що станом на ранок 26 травня на Новопавлівському напрямку за минулу добу противник здійснив 24 атаки. На Оріхівському відтинку окупанти 5 разів намагалися просунутися у районах населених пунктів Новоданилівка та Степове.
На Придніпровському відрізку росіяни тричі безрезультатно спробували закріпитись в острівній зоні Дніпра. На Гуляйпільському напрямку минулої доби бойові зіткнення не відбувалися.