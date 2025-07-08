Ворог зайшов у "сіру зону", – військовий розповів, на яких напрямках зараз загострилися бої

Аналітики DeepState повідомили, що російська армія захопила Лобкове у Запорізькій області та Піддубне на Донеччині, а також має просування поблизу Степового та Рівнополя. Згодом в Силах оборони Півдня поінформували, що за минулий тиждень штурмів в напрямку населених пунктів Лобкове та Степове не було.

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко в етері 24 Каналу зазначив, що противник по всій лінії фронту якщо і має успіхи, то тактичного рівня.

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Який зараз пріоритет у російської армії

Тимочко наголосив, що коли росіяни тиснуть по флангах та мають просування, то для того, аби уникнути оточення, доводиться відводити війська.

"На Запорізькому напрямку ворог зайшов у "сіру зону". Коли ми чуємо про те, що він просунувся, то це мовиться про декілька сотень метрів. Коли говориться про те, що він зайняв територію в "сірій зоні", то це населені пункти, які є тільки на мапі, в реальності вони зруйновані вщент. Не стоїть питання утримувати їх, а важливіше відвести підрозділ", – пояснив Тимочко.

Найбільша інтенсивність боїв нині, зі слів голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ, на Покровському, Новопавлівському, Лиманському напрямках. Є інформація, що ворог намагається посилити наступ на Куп'янськ і Куп'янськ-Вузловий.

Там складна ситуація і це зрозуміло, бо противник хоче тримати правий і лівий берег річки Оскіл, аби створити там зв'язок, міст, який був підірваний між цими населеними пунктами,

– озвучив Тимочко.

Активні бої тривають і на Сумському напрямку. Однак в пріоритеті противника сьогодні – це повна окупація Донецької області.

Згідно з інформацією Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 188 бойових зіткнень. Більша їх частина припадає на Покровський напрямок, там ЗСУ зупинили 68 штурмових і наступальних дій агресора. На Новопавлівському відрізку фронту ворог атакував 30 разів, на Лиманському – 27.

Ситуація на Покровському відтинку: дивіться на карті