Основний тиск буде на 2 точки: полковник запасу спрогнозував плани росіян на літню кампанію

Росіяни, ймовірно, розпочали літній наступ. Ситуація на Донецькому напрямку складна, адже окупанти намагаються прорвати лінію оборони українських військових. Росія обрала 2 важливі точки для спроб просування.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що в основному окупанти тиснутимуть у районі Костянтинівки та Покровська. Це одне із головних завдань на літню кампанію.

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У чому полягає план Росії

Роман Світан підкреслив, що основне завдання Росії зараз полягає у тому, щоб розширити сухопутний коридор. Для цього противник прагне повністю захопити лівий берег Запорізької та решту частини Донецької області.

Росіяни застрягли під Покровськом та Костянтинівкою. Без успіху на цих напрямках подальше просування російського фронту неможливе. Вони це розуміють,

– сказав військовий експерт.

Окупанти перекидають значну кількість потужностей до цих двох точок. Сили оборони також намагаються підтягувати туди свої резерви.

Яка ситуація у районі Костянтинівки та Покровська: дивіться на карті

За словами Світан, на жаль, співвідношення українських та російських сил значно різняться на користь противника, мовиться про 1 до 7, або 1 до 10.

Це погане співвідношення, тому ставити у стрій треба силовиків, правоохоронців, щоб посилити напрямок вздовж лінії фронту. Необхідно кілька десятків тисяч і це можливо,

– висловився він.

Військовий експерт припустив, що ворог також може посилити тиск на напрямку Куп'янськ — Лиман, щоб тиснути на Слов'янськ.