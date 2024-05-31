Сильні зливи, грози, спека, град та шквали: якої погоди чекати в перші вихідні літа

Перші дні червня в Україні будуть спекотними. Втім, також очікуються грозові дощі, град і посилення вітру.

Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич. Експерт детально розповів, якої погоди чекати в перші вихідні літа.

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Погода на перші дні літа

Синоптик зазначив, що в перші дні червня очікується спекотна й нестійка погода, з грозовими дощами, також подекуди градом та посиленням вітру.

Внаслідок переважання малоградієнтного поля зниженого тиску та нестійкої повітряної маси на вихідних у більшості областей України, за винятком південно-східної половини, пройдуть дощі з грозами, місцями опади будуть значними,

– спрогнозував Кібальчич.

Додав, що в окремих пунктах не виключено випадання граду та шквалисті пориви вітру до 20 метрів на секунду, особливо вдень і ввечері.

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Прогноз погоди на 1 червня

На Заході очікується нестійкий характер погоди. Вночі подекуди пройдуть короткочасні грозові дощі, вдень по всьому регіону дощі з грозами, місцями град, а також шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер вночі змінних напрямків, вдень південний, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +11 – +16 градусів, вдень +23 – +28.

На півночі вночі без опадів, вдень подекуди пройде невеликий короткочасний дощ. Також можлива гроза. Вітер південний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +12 – +17 градусів, вдень +25 – +30.

У центральних регіонах без опадів, тільки вдень на Черкащині та Кіровоградщині подекуди короткочасні дощі з грозами. Вітер південний, 5 – метрів на секунду. Вночі в Україні +12 – +17, вдень +26 – +31.

На Півдні мінлива хмарність, без опадів. Вітер південний, 7 – 12 метрів на секунду. Вночі +12 – +17 градусів, вдень +27 – +32.

На Сході також мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3 – 8 метрів на секунду. Вночі +12 – +17, вдень +26 – +31.

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Погода на 2 червня

На Заході подекуди вночі пройдуть грозові дощі. Вдень у більшості областей вночі утримається дощова погода з грозами. Вітер буде південно-західний, вночі 3 – 8 метрів на секунду, вдень 7 – 12. Температура +11 – +16 та +20 – +25 відповідно.

На Півночі вночі очікуються невеликі дощі з грозами, вдень по всьому регіону – грозові дощі, місцями сильні зливи, град та шквали, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду.Вночі +13 – + 18, вдень +24 – +29.

У центральних областях вночі переважно буде без опадів. Вдень подекуди пройдуть грозові дощі, локально у супроводі граду та шквалів, 15 – 20 метрів на секунду. Вітер буде південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Вночі +13 – +18, вдень +27 – +32 градуси.

На Півдні та Сході очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5 – 10 метрів на секунду. Температура вночі +14 – +19, вдень +28 – +33 градуси.