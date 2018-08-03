"Літо проходить під знаком тероризму", – Тимошенко відреагувала на вибух авто свого однопартійця

Лідер ВО "Батьківщини" Юлія Тимошенко назвала замах на життя свого однопартійця у Кам'янську політичним тероризмом та звинуватила Порошенка у тому, що "країна зараз некерована".

Про це Тимошенко написала на своїй сторінці у Facebook.

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Літо в країні проходить під знаком політичного тероризму. Тепер його жертвою став наш однопартієць, громадський активіст, волонтер, голова фракції "Батьківщини" в Кам’янській міськраді на Дніпропетровщині Віталій Чернявський. Його автомобіль підірвали. Зараз наш товариш і колега перебуває у лікарні в тяжкому стані,

– написала лідерка "Батьківщини".

Окрім цього, вона пригадала про замах на одеських активістів та про смерть Павла Шеремета.

"Президент, здається, остаточно відмовився від критеріїв професіоналізму в силовій кадровій політиці і перейшов на критерії особистої відданості. Принаймні про це свідчать останні кадрові призначення. Країна некерована.Йдеться не про окремі "інциденти", а про пряму загрозу національній безпеці", – переконана Тимошенко.

Також політик закликала президента, силові структури та РНБО негайно відреагувати на останні події.

Нагадаємо, у четвер, 2 серпня, в центрі Кам'янського (колишній Дніпродзержинськ) Дніпропетровської області вибухнув мікроавтобус. Внаслідок вибуху постраждав депутат Кам’янської міської ради Віталій Чернявський. Чоловіку вдалося вчасно вибратися із автівки, яка після вибуху спалахнула.