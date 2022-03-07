Литовські волонтери зібрали для українських військових 17 мільйонів євро
Джерело:Delfi
Литва продовжує підтримувати Україну в Російсько-Українській війні, допомагаючи не лише інформаційно та політично, а й фінансово.
Зокрема організація Blue/Yellow зібрала на потреби українських захисників 17 мільйонів євро.
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Blue/Yellow підтримує українських солдатів, волонтерів та загони територіальної оборони.
На цей момент в Україну вже прибула вантажівка зі спорядженням, взуттям, спальними мішками, бронежилетами, медичними засобами тощо. В Україну також прибули 20 позашляховиків з речами, необхідними українським військовим,
– повідомили в організації.
Також литовці жертвують іншим неурядовим організаціям, які збирають на допомогу біженцям та постраждалим під час війни.
Окрім цього, Литва надала Україні державну медичну допомогу у розмірі 3.7 мільйонів євро.
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