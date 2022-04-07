Литовського режисера тримали у полоні, а потім вбили: подробиці моторошного вбивства у Маріуполі

Раніше повідомляли, що литовський режисер Мантас Кведаравічюс загинув в Україні під час ракетного обстрілу, коли їхав у автомобілі. Але наразі стала відома справжня причина.

Виявилось, що російські військові захопили його в полон, після чого застрелили. Тіло просто викинули.

Варто знати Окупанти вбили литовського режисера-документаліста під час спроби виїхати з Маріуполя

Його жінка, ризикуючи життям, витягла тіло з-під обстрілів та привезла останки до Литви. Справжню причину загибелі режисера раніше не могли повідомити саме заради її безпеки.

Як насправді було вбито Мантаса Кведаравічюса. Не було жодної ракети, що потрапила в нібито його машину, на якій він утік з полону. Російські військові захопили його і застрелили. Тіло викинули. Дружина, ризикуючи життям, привезла останки до Литви,

– розповів драматург і письменник Марюс Івашкявічюс.

Він поділився дописом української журналістки Альбіни Львутіної, яка також повідомила, що його застрелили росіяни.

Вона додала, що насправді він помер не 2 квітня, а раніше. У цей час його вже всіма силами намагалися вивезти.

Чому інформацію приховали

Дружина Кведаравічюса вивезла його останки через Росію, ризикуючи життям. Щоб це вдалося, справжню інформацію довелося приховати. Коли про смерть режисера повідомив офіс президента Володимира Зеленського, "його дружина із труною кілька годин стояла на виїзді з Росії".

Львутіна стверджує, що машину "вантаж 200" із цинковою труною прикордонники доглядали "з особливою відповідальністю".

Його героїчна дружина зробила неймовірне. Вона змогла знайти під обстрілами його тіло в Маріуполі та вивезти до рідної Литви. Щоб її саму не вбили, щоб тіло не знищили, треба було приховати інформацію. Ми кілька днів ризикували щохвилини. Ми б могли ніколи не побачити Мантаса та його дружину. Зараз вони вже у Литві,

– написала Львутіна.

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