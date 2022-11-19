Литовці назбирали 250 тисяч на другий морський безпілотник для України

Литовці зібрали 250 тисяч доларів уже на другий морський дрон для України. І почали збір на третій безпілотник. Назви усіх – дуже влучні.

Про це повідомляє литовський журналіст та громадський активіст Андрюс Тапінас.

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Раніше литовці придбали для України морський дрон за 250 тисяч доларів. Безпілотник назвали "PEACE Дец", це найменування набрало найбільше голосів під час голосування.

Литовці горять. Після надання Україні морського безпілотника "PEACE Дец" ми зібрали ще 250 тисяч доларів на другий під назвою "Yes to peace" або "PEACE Да,

– розповів він.

Тапінас додав, що третій дрон, на який назбирали вже 40 тисяч доларів, називатиметься "PEACE Дюк" ("Duke of Peace").

Що треба знати про перший у світі морський флот дронів

11 листопада президент України Володимир Зеленський та міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосили про початок збору коштів "на перший у світі український флот морських дронів", який здійснюватиме фандрейзингова платформа United24.

За словами Федорова, Київ ставить за мету зібрати кошти на 100 морських дронів українського виробництва. Один такий апарат коштує 10 мільйонів гривень.

16 листопада, в United24 повідомили, що вже вдалося зібрати необхідні кошти на 25 морських дронів.

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