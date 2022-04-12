Лицар Зимового походу нагрудною камерою зняв один свій день на війні
12 квітня 2022 , 23:36Читать новость на русском
Лицар Зимового походу показав, як минає день українських захисників на війні. Відео опублікували у мережі.
Героїчними кадрами поділилася пресслужба 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Українці у коментарях дякують захисникам.
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Як все відбувається на війні. Кадри з життя одного військового з 28 окрема механізована бригада імені Лицарів Зимового Походу. Перемога буде за нами,
– мовиться у повідомленні.
Лицар Зимового походу зняв один свій день на війні: дивіться відео