Лицарі Зимового походу просять допомоги одеситів у захисті міста

Воїни з бригади імені Лицарів Зимового походу просять допомоги одеситів у захисті міста. Місцевих жителів закликають повідомляти про всіх підозрілих людей.

Військові з 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу звернулися до всіх жителів Одеси по допомогу.

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Одеситів просять захищати місто

Усіх, хто помітить в Одесі незвичні речі та люди, закликають повідомляти бригаду про це, зокрема про

підозрілих людей зі зброєю у цивільному одязі,

людей з ознаками належності до ворожих сил,

людей, які ведуть спостереження за військовими об’єктами або підрозділами збройних сил,

тих, хто наносить маркування на дороги та розміщує підозрілі предмети.

Диверсантів на Одещині вже затримували

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