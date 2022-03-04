Лицарі Зимового походу запевняють, що готові "зустрічати" ворога в Одесі

Ворог хоче налякати нас, але забув, що має справу з воїнами, які вже 8 рік відточують свою майстерність в реальних бойових діях і не збираються віддавати ані сантиметра своєї землі.

В бригаді наголосили, що армія готова зупинити загарбника, звідки б він не йшов: по землі чи з моря. Й вони готові дати відсіч.

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А ви не дайте себе залякати! В нашій бригаді служать чоловіки та жінки з всієї України. І в кожного з них в різних куточках країни свої сім’ї, родина і там зараз ворог знищує все рідне та святе. Ви уявляєте яке люте бажання помсти зараз в наших бійців???

– йдеться в заяві бригади.

Також вони закликали вірити в українську армію та підтримувати ЗСУ.

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