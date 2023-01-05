Лицемірство залиште собі, – в ОП відреагували на пропозицію Путіна про "перемир'я"

В Офісі Президента не залишили без уваги заяву диктатора Владіміра Путіна про нібито різдвяне перемир'я. Там наголосили, що Україна не нападала на чужу землю, а нищить ворога на своїй землі.

Відповідну заяву зробив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, пропозиція Путіна є лицемірством.

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Україна не вірить диктатору

Михайло Подоляк наголосив, що Україна не вбиває мирне населення й не атакує чужу територію, як це робить Росія. Наша держава тільки нищити окупаційну армію на своїй землі. Тому "перемир'ям" можна було б тільки називати повний вихід російських військ з території України.

Перше. Україна не атакує чужу територію і не вбиває цивільне населення, як це робить Росія. Україна знищує виключно членів окупаційної армії на своїй території. Друге. Росія має залишити окуповані території – лише тоді у неї почнеться "тимчасове перемир'я". Лицемірство залиште собі,

– заявив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента пояснив, що оголошення "різдвяного перемир'я" є виключно пропагандистським жестом з боку Кремля. Росія прагне знизити інтенсивність боїв та ударів по своїх цілях. Окупанти хочуть виграти час для мобілізації, а досягти цього військовим шляхом не вдалося. Тому у Кремлі вирішили заявити про "перемир'я", аби заодно ще й показати свій нібито гуманізм і переконати Європу почати чинити тиск на Україну.

Тобто завдання "перемир'я" – посадити Україну за стіл переговорів на умовах, а радше на ультиматумах Москви. Намірів припинити війну й досягти миру в Кремля немає

Нагадаю, що тільки Росія атакує ракетами/дронами цивільні об'єкти, включно з місцями релігійних обрядів, і робить це саме у святкові різдвяні дні. Тому ще раз: не потрібно реагувати на свідомо маніпулятивні ініціативи керівництва Росії,

– заявив Подоляк.

Нагадаємо, що кремлівський диктатор Путін доручив міністру оборони Росії Шойгу ввести "різдвяне перемир'я" з 12:00 6 січня до 00:00 8 січня. Шойгу вже віддав такий наказ окупантам.