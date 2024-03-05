Булінг сина військового у ліцеї Франківська: до комісії пропонують включити представників ОДА

Напередодні у ліцеї Івано-Франківська стався ганебний випадок, коли булили сина військового. В ОДА запропонували до комісії включити своїх представників.

Про це заявив директор Департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА Віктор Кімакович під час пресконференції. В ОДА прагнуть, щоб їхні представники входили до комісії, яка займається розслідуванням факту булінгу сина нашого захисника.

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Ми звернулись до міста Івано-Франківська, щоб представника департаменту (Департаменту освіти і науки Івано-Франківської ОДА – 24 Канал) було включено у відповідну комісію,

– зазначив Кімакович.

Він додав, що у школах області на постійній основі проходить робота, мета якої – запобігання булінгу.

Що відомо про булінг сина військового

Відомо, що учні 6 класу жорстоко знущалися зі свого однокласника в елітному ліцеї Івано-Франківська. Причиною стало те, що хлопчик грає на скрипці. Страждали від булінгу також інші діти.

Хлопчика, який зазнав знущань, звуть Єремія. Його історією поділилася українська письменниця та поетеса Любов Бурак. Вона розповіла про неприємні події, які сталися у ліції №4, який у місті вважається "елітним". Вона зауважила, що дитину буквально довели до відчаю.

На ситуацію намагалася вплинути мама хлопчика. Для цього вона зверталася до адміністрації навчального закладу. Втім, жодних позитивних змін її намагання не принесли. Ба більше, Єремія одного разу зізнався своїй матері, що "не хоче жити".

Письменниця зазначає, що мама хлопчика напружені відносини її сина з однокласниками намагалася урегулювати. Вона зверталася до директора закладу освіти з заявою. Втім, замість розв'язання проблеми, жінці нібито погрожували, що позбавлять батьківських прав. Аргументували це тим, що її син не відвідує школу.

Школа захищає малолітніх, малограмотних покидьків, а не талановиту дитину. Директорка ліцею, реагуючи на звернення мами Єремії про булінг, запрошує до кабінету завуча, класного керівника та інспектора ювенальної юстиції. І годину розпікає маму про те, що Єремія часто пропускає уроки та погрожує позбавленням батьківських прав,

– розповіла Любов Бурак.

Як зауважила письменниця, Єремія – талановитий і чуйний хлопчик. Своєю грою на скрипці він збирав кошти для добровольців. На жаль, його музичне захоплення стало об'єктом для його цькування серед однолітків. Тиск з боку його ровесників змусив хлопчика перестати ходити до школи.