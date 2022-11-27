Литва надає Україні ще 2 мільйони євро для відновлення енергосистеми

За останні дні з Литви до України прибули 6 вантажівок зі 114 трансформаторами. Це допоможе швидше відновлювати енергосистему, яку атакували росіяни.

Про це написав міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас. Він зазначив, що Україна продовжить отримувати допомогу для відновлення електропостачання.

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"Загалом Литва має намір поставити 252 трансформатори. Литовські енергетичні компанії вже надіслали підтримку на 3 мільйони євро на реконструкцію енергетичного сектору України. Наразі надають ще 2 мільйони євро", – написав міністр Анушаускас.

Литовці зібрали гроші для України

Громадяни Литви зібрали 750 тисяч доларів на 3 морські дрони для ЗСУ. Вони вигадали для них іронічні назви: "Peace Дец", "Peace Да", "Peace Дюк".

"Російський чорноморський флот – бійся. Безпілотники Peace прилетять непомітно", – написав журналіст Андрюс Тапінас.

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