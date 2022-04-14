Литва допомагає відновити теле- та радіомовлення у регіонах, які постраждали від бомбардувань

З приходом російської навали на території України в деяких регіонах зник зв'язок та телерадіомовлення. Литовські компанії подали нам руку допомоги у відновленні трансляції українського радіо та телебачення.

Таку інформацію повідомили у телеграм-каналі Державної прикордонної служби України.

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За даними Держприкордонслужби, Радіопередавальний та Телевізійний Центр Литви відправив гуманітарну технічну допомогу українцям. До її складу увійшли 10 FM радіопередавачів та 9 цифрових телевізійних передавачів для відновлення трансляції українського радіо та телебачення.

Цю техніку встановлять в областях, які постраждали від російських бомбардувань і втратили інформаційний зв'язок. Впродовж двох наступних тижнів передавачі під'єднають у Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській та Харківській областях.

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