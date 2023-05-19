Відновлюють історичну справедливість: у Литві планують перейменувати Росію на Московію

У Литві невдовзі можуть перейменувати Росію. Якщо рішення ухвалять, то її називатимуть Московією. Наразі політики займаються обговоренням цього питання.

Дискусію про перейменування Росії розпочне Комітет майбутнього Сейму. Під час неї міркуватимуть, чи доцільно буде змінити топонім у литовській мові на "Московія". Про це повідомив глава комітету, ліберал Раймундас Лопата.

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Росія спотворює свою історичну роль

Лопата зауважив, що політики спиратимуться на висновки історика Альфреда Бумблаускаса. Він має представити на Сеймі свою доповідь "Росія і Московія: 5 брехень та замовчувань".

Євродепутат вважає, що президент Росії Владімір Путін базує війну, розв'язану проти України, на спотвореній і неправдивій історії. Тому Литві слід визначити, чи не сприймається історична роль країни-агресорки – як і сама її назва – у західній свідомості як спотворена.

Ми називаємо Росію Росією, тому що вона сама себе так називає. З історичної перспективи Великого князівства Литовського ми будемо шукати більш прийнятну і точну оцінку історичної ролі країни для Литви і Заходу, ніж вкорінений у західній свідомості великоросійський наратив,

– наголосив Лопата.

Політики уточнять, як краще буде назвати країну, якою керує кривавий диктатор. Можливо, мовитиметься ані про Росію, ані про Московію, а про інший топонім.

Відомо, що Бумблаускас виступить з доповіддю 7 червня.У ній ітиметься про експропріацію назви Русь та обставини її перетворення на Росію. Заслухати виступ зможуть усі присутні на форумі "Інтелектуальна незалежність Литви", який організує Комітет. Під час заходу також виступатимуть історики, філософи, лінгвісти та політики.

Оскільки ми заговорили про перейменування, то кількома днями раніше відповідне рішення ухвалили в Польщі. Там вирішили змінити назву Калінінграду та Калінінградської області. Тепер їх називають Крулевець та Крулевецька область відповідно. Політики наголосили, що нинішня назва російського регіону "штучна, не пов'язана ні з самим містом, ні з регіоном".