Литва не прийняла позов Шарія, йому доведеться залишити Євросоюз, – Фейгін

Проросійський блогер Анатолій Шарій програв апеляцію в литовському суді. Відтак йому доведеться виїхати з території Європейського Союзу.

Політик не зміг оскаржити рішення щодо визнання його персоною нон ґрата в Литві. Про це у твітері 27 липня повідомив російський адвокат Марк Фейгін.

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Шарій програв апеляцію в суді Литви

Департамент міграції Литви 10 травня 2021 року позбавив Шарія статусу біженця та постановив, що він має залишити країну. До того ж йому заборонили в'їзд до Литви на 5 років.

Проросійський блогер спробував у суді оскаржити рішення відомства. Втім у литовському суді не зміг виграти апеляцію. Саме тому йому потрібно терміново виїхати за межі території країни-члена ЄС.

Правозахисник Фейгін опублікував відповідне судове рішення. І додав, що подав заяву, згідно з якою до кінця літа проти Шарія буде порушено кримінальну справу в Євросоюзі. Йому інкримінують відмивання грошей, отриманих від влади й Росії, та придбання за них будинку в Іспанії. Наразі щодо цього триває перевірка.

Реакція Шарія на рішення литовського суду

Сам блогер вже відреагував на допис адвоката Фейгіна. За його словами, ЗМІ вкотре "хайпують на його прізвищі".

Мовляв, на прізвище "Шарій" йдуть читачі. "А такі речі, як репутація для українських медіа – давно порожній звук", – написав він.

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