Литва планує заборонити транзит з Росії через країну в Калінінград

Литва проводить консультації щодо зупинки транзити в Калінінградську область. Але в односторонньому порядку зупинити його країна не може.

Про це заявила прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте. За її словами, спрощений транзит – це забов'язання усього Європейського Союзу.

Читайте також: Ми готувались, – європарламентар розповів, як Литва зараз живе без російського газу

Зупинка російського транзиту через Литву

Спрощений транзит — це не просто наше рішення, це тристороння угода. І все ж таки ми не можемо ігнорувати погляди ЄС як цивілізованої спільноти на те, як вирішувати це питання. Але я не можу сказати, що консультацій на цю тему немає,

– сказала Шимоніте.

Відповідаючи на питання, чому не було зупинено транзит до Калінінграда, коли Росія сама не виконала своїх міжнародних зобов'язань, вона сказала, що так чи інакше було багато закликів і пропозицій, проте якщо реалізувати всіх їх одночасно, не буде впливу, щоб "підняти для Кремля ціну цієї війни".

"Нас закликають – робіть так, реагуйте інакше. Але якби ми зробили все одразу 25 лютого, тоді невідомо, що б ми робили зараз, якби не залишилося жодних додаткових кроків, якби ми не мали того, що ми можемо викласти на стіл", – сказала прем'єрка.

Що передбачає угода про транзит з Росією

Угода між ЄС та Росією про програму калінінградського транзиту забезпечує спрощений транзит осіб з території Росії до Калінінградської області та назад через Литву. її підписали у липні 2003 року. Через Литву в середньому на місяць проходить транзитом близька 100 поїздів на місяць.