Литва та Польща розпочали власні провадження через вторгнення Росії в Україну

Через повномасштабну війну Росії проти України 2 країни розпочали власні кримінальні провадження. Мовиться про Литву та Польщу.

Про це розповіла генпрокурорка Ірина Венедіктова. Водночас інші держави наразі також у процесі реєстрації таких проваджень та початку розслідувань.

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За словами Венедіктової, генпрокуратура Литви почала досудове розслідування агресії, незаконного поводження з людьми, забороненого міжнародним правом, а також заборонених воєнних атак Росії в Україні.

Водночас Польща розпочала слідство у справі про початок і ведення загарбницької війни.

Чому це важливо

Генпрокурорка розповіла, що за кордоном також збиратимуть та документуватимуть свідчення людей, які тікають від війни, та всі докази для притягнення агресора до кримінальної відповідальності на всіх можливих рівнях.

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