Литва привезла в Україну зенітні комплекси Stinger

Україна продовжує отримувати озброєння від міжнародних партнерів. Цими вихідними Україна отримала зенітні комплекси Stinger від Литви.

За словами міністра оборони Олексія Резнікова, крім переносних зенітно-ракетних комплексів, Литва надала нашій країні й іншу військову амуніцію. Літак з озброєнням прибув до Києва 13 лютого.

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Україна продовжує отримувати допомогу

Олексій Резніков висловив подяку Литві за надану допомогу. Зокрема – своєму литовському колезі Арвідасу Анушаускасу. Його глава Міноборони України назвав другом нашої держави.

Дякую уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного,

– підкреслив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що військова дипломатія сьогодні є однією із ключових запорук відносин між країнами. Олексій Резніков також запевнив, що це не остання допомога, яку отримала Україна.

Іноземні країни допомагають Україні зброєю

На тлі загрози, яку створює Росія, міжнародні партнери України почали допомагати нашій країні озброєнням для підвищення обороноздатності.

Найактивнішими в цьому процесі є США. Україна отримала уже понад десяток вантажів з американським озброєнням. Також активно допомагають Україні Велика Британія Латвія, Тива, Естонія, Польща Чехія та інші країни.

Водночас Німеччина проти постачання зброї Україні й забороняє іншим країнам передавати нам німецьку зброю. Свою позицію Берлін пояснює прагненням до дипломатичного врегулювання.

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Текст допису Олексія Резнікова

12 – 13 лютого до України доправлялась військова допомога від Литви. До Києва прибули ПЗРК Stinger та інша військова амуніція. Дякую Уряду Литви, всьому литовському народу та особисто великому другу України Міністру національної оборони Литовської Республіки Арвідасу Анушаускасу за допомогу! Українсько-литовські відносини дуже тісні і тривають багато століть. Сучасна історія твориться так само спільно і по-родинному. Я ціную нашу багатовікову дружбу та міцну підтримку один одного!

Я певен, що військова дипломатія сьогодні є однією із ключових запорук відносин між країнами. Завдяки десяткам зустрічей і телефонних перемовин сьогодні Україна отримує безпрецедентну підтримку з боку партнерів. Далі буде.