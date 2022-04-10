Литва тренуватиме українських військових користуватися західною технікою

Західні партнери активно допомагають Україні чинити опір російським окупантам. Одним з напрямків підтримки нашої держави стало надання сучасної зброї.

Одна з причин зволікання надання Україні західної техніки – відсутність досвіду корисутвання нею. Втім, вже найближчим часом цю перешкоду буде подолано, і наші герої будуть нищити окупантів з нового озброєння.

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Навчання у Литві

Вже скоро Литва організує військові навчання для українських захисників. Мета – підготувати наших героїв до роботи із техінкою, якоб користується Захід.

Як зазначив командуючий Литовської армії генерал Валдемарас Рупшіс, Україна боронить не лише свою територію, а й безпеку та демократією всієї Європи.

Ми готові тренувати їхніх інструкторів, щоб підготувати їх до роботи з технікою, якою ми самі керуємо, з тим військовим обладнанням, технікою або зброєю, яку маємо,

– заявив Рупшіс.

Питання навчання українських військових було окремо погоджене з начальником штабу армії США Джеймсом Чарльзом МакКонвіллом, який зараз перебуває у Литві.

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