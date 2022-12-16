Найбільший контракт у історії: Литва закупить у США системи HIMARS на 495 мільйонів доларів
Джерело:LRT
Литва та США уклали контракт на закупку систем HIMARS. Попередньо мовиться про суму у розмірі 495 мільйонів доларів.
Литва закупить 8 мобільних систем HIMARS. Також країна закупить декілька типів ракет. Зокрема, великої дальності, які досягають цілей на відстані 300 кілометрів.
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У Міноборони Литви наголосили, що це – величезний крок.
Це величезний крок для нашої армії. Це придбання, яке докорінно змінює можливості литовської армії,
– мовиться у повідомленні.
Тим часом у Пентагоні похвалили Литву за значні витрати на оборону.
HIMARS – призначені для ураження, зокрема:
- районів зосередження артилерійських систем;
- засобів ППО і вогневої підтримки;
- вантажного транспорту;
- бойових машин;
- бронетранспортерів.
Тепер HIMARS матимуть усі 3 країни Балтії, а також – Польща.
Литва передала Україні ще 2 гаубиці
Литва активно підтримує Україну у її боротьбі з російськими окупантами.
Арвідас Анушаускас – міністр оборони країни – заявив, що Литва доставила Україні ще дві відремонтовані самохідні гаубиці PzH2000. Окрім того, країна надасть боєприпаси.