Найбільший контракт у історії: Литва закупить у США системи HIMARS на 495 мільйонів доларів

16 грудня 2022, 15:48
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Джерело:

LRT

Литва та США уклали контракт на закупку систем HIMARS. Попередньо мовиться про суму у розмірі 495 мільйонів доларів.

Литва закупить 8 мобільних систем HIMARS. Також країна закупить декілька типів ракет. Зокрема, великої дальності, які досягають цілей на відстані 300 кілометрів.

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У Міноборони Литви наголосили, що це – величезний крок.

Це величезний крок для нашої армії. Це придбання, яке докорінно змінює можливості литовської армії,
– мовиться у повідомленні.

Тим часом у Пентагоні похвалили Литву за значні витрати на оборону.

HIMARS – призначені для ураження, зокрема:

  • районів зосередження артилерійських систем;
  • засобів ППО і вогневої підтримки;
  • вантажного транспорту;
  • бойових машин;
  • бронетранспортерів.

Тепер HIMARS матимуть усі 3 країни Балтії, а також – Польща.

Литва передала Україні ще 2 гаубиці

Литва активно підтримує Україну у її боротьбі з російськими окупантами. 

Арвідас Анушаускас – міністр оборони країни – заявив, що Литва доставила Україні ще дві відремонтовані самохідні гаубиці PzH2000. Окрім того, країна надасть боєприпаси. 

Автор: Мар'яна Бекало