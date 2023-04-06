Сейм Литви ухвалив історичну резолюцію про запрошення України до НАТО

Сейм Литви 6 квітня вже ухвалив резолюцію до літнього саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі. Зокрема, там мовиться про офіційне запрошення Україні приєднатися до Альянсу.

Шлях України до НАТО триває. Зокрема, Анджей Дуда – президент Польщі – заявив, що офіційна Варшава намагається отримати додаткові гарантії безпеки від Альянсу для України.

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Про що мовиться у резолюції

Тим часом сейм Литви ухвалив історичну резолюцію. У ній мовиться, що Україну необхідно запросити вступити у НАТО вже під час саміту НАТО у Вільнюсі. Окрім того, варто "підписати протоколи про приєднання та розпочати процес ратифікації, тільки-но дозволять умови".

Жигімантас Павільоніс – голова парламентського комітету із закордонних справ – наголосив, що його країна проти "сірих зон" у питанні безпеки.

Ми хочемо спростувати тезу про те, що Росія має право накласти вето на членство України. Ми думаємо, що Україна зробить свій внесок у нашу безпеку, зробить НАТО сильнішим,

– наголосив Павільоніс.

Також стало відомо, що Литва надасть Україні новий пакет допомоги. Цього разу мовиться про 40 мільйонів євро. Детальної інформації, що у нього увійде, наразі невідомо.