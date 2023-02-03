Литва за годину зібрала мільйон на ППО для України: ІТ-компанія подвоїть суму

У Литві на ППО для України зібрали понад мільйон євро. Окрім того, ІТ-компанія подвоїть суму.

Андрюс Тапінас – координатор збору – повідомив, що за щасливу "годину" вдалося зібрати 1 006 000 євро. Ці гроші надіслали люди, які допомагають Україні боронити свою свободу.

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ІТ-компанія Tesonet подвоїть суму. Мовиться вже 2 012 000 євро.

Литовці за годину зібрали 1 006 000 євро на радари для України. Литовська IT-компанія Tesonet подвоює її за 2 012 000 євро. Наша нація з Україною до перемоги,

– мовиться у повідомленні.

В ІТ-компанії наголосили, що з таким ажіотажем доведеться "заробляти більше".

Деталі про акцію

Литва допомагає Україні боротися за свою свободу. Тапаніс раніше заявив, що у Литві оголосили масштабний збір на покупку щонайменше 5 радарів для системи протиповітряної оборони для України.

"Чотири найбільші організації об'єдналися, щоб придбати ізраїльські сучасні радари, аби допомогти захистити українське небо", – написав він.

Про збір оголосило Литовське національне радіо і телебачення (LRT).