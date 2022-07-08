У Литві НАТО підняло у небо військові винищувачі зовсім поруч із Калінінградом

У литовському місті Швянтої, що розташоване поруч із Калінінградською областю, місцеві жителі помітили військові літаки у небі.

Гул літаків та спалахи неабияк налякали жителів міста, адже про військові навчання літаків НАТО їх не попередили.

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Про навчання не попередили

Очевидці повідомили, що близько 21:15 за місцевим часом пролетів літак, за ним з'явилися два винищувачі, які перехопили літак.

Далі у супроводі винищувачів літак здійснив коло над пляжем, після чого винищувачі застосували сигнальні ракети. Такий маневр використовується, щоб відвернути увагу ракет, які теоретично могли запускатися по них.

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Пізніше інцидент прокоментували у командуванні Збройних сил Латвії, повідомивши, що літаки, які бачили люди, брали участь у військових навчаннях із поліцейського супроводу повітряних суден.

Мер сусіднього курортного міста Паланга Шарунас Вайткус також повідомив, що це проходили навчання літаків НАТО, про які місцеву владу й поліцію заздалегідь не повідомили.

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До слова, на військовій авіабазі Шяуляй на півночі Литви перебуває 4 португальські винищувачі F-16 і 7 іспанських Eurofighter Typhoon.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну на базу також перекинули винищувачі F-35.

Ба більше, у НАТО підтвердили, що Штати розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.

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