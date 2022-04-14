У Литві нічого не знають про безпілотник, який нібито збили білоруські прикордонники

Прикордонники Литви не мають інформації щодо інциденту, про який заявляє Білорусь. Там сказали, що збили безпілотник біля литовського кордону.

Речник прикордонників Рокас Пукінскас наголосив, що інформації немає і про те, що такий безпілотник взагалі запускали.

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Ми не маємо інформації про те, що такий дрон був збитий з білоруського боку кордону, як і даних про те, що такий безпілотник запускали з території Литви,

– наголосив речник.

Що кажуть у Білорусі

Білоруські прикордонники 14 квітня стверджували, що напередодні нібито збили безпілотний літальний апарат на кордоні з Литвою.

Мовляв, він летів на територію Білорусі.

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