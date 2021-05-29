"Боже, благослови Латвію": у Литві розмістили на своїх монетах помилковий девіз

Монетний двір Литви потрапив у скандал. Там розмістили на нових монетах девіз мовою іншої держави – Латвії.
Мовиться про монети номіналом у 2 євро, таких загалом випустили 500 тисяч. Вони присвячені біосферному заповіднику Жувінтас.
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Помилкова фраза вигравіювана на ребрі монети. Замість литовського "Свобода. Єдність. Процвітання" там розмістили девіз "Боже, благослови Латвію".Довідка. За попередніми даними, кількість монет з помилковим написом може складати до 10% від загального тиражу.
Банк Литви звернувся до Литовського монетного двору за поясненням. Там пояснили, що сталася виробнича помилка й пообіцяли з'ясувати усі обставини інциденту.
Монетний двір розпочав внутрішнє розслідування. Там посилили контроль за виробництвом й вживають заходів, аби уникнути таких випадків у майбутньому.
Монети можна повернути
Обидві установи вибачилися за прикрий випадок. Людям, які прагнуть обміняти помилкові монети, порекомендували звернутися у касу банку.
Крім цього, клієнти, які придбали монети в електронному магазині, мають право розірвати договір купівлі-продажу протягом 14 днів після отримання замовлення.