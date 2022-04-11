У Литві продовжать дислокуватись 200 військових НАТО з Норвегії
11 квітня 2022 , 13:31Читать новость на русском
Джерело:Financial Post
Міністерство оборони Норвегії заявило, що продовжить розгортання військ НАТО в Литві. Всі її 200 військових залишаться там до серпня.
Таке рішення прийняли через напад Росії на Україну. Розгортання військових там збільшили в лютому.
До теми Швеція та Фінляндія мають намір вступити до НАТО вже влітку, – ЗМІ
Що відомо про додаткові війська
У лютому кількість військових збільшили приблизно на 50. Спершу вони мали бути там три місяці, але згодом термін дислокації збільшили на стільки ж.
Норвегія заявила, що також планує ввести війська й після серпня. Про яку їх кількість мовиться поки невідомо.
Вас може зацікавити попередження НАТО щодо війни в Україні: дивіться відео