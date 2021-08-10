У Литві протестують через обмеження для невакцинованих: вимагають відставки парламенту – фото
Джерело:Delfi
Біля будівлі парламенту Литви 10 серпня відбувається акція протесту. Близько 5 тисяч активістів виступають проти обмежень для невакцинованих від COVID-19 громадян.
Що відомо про протест у Литві
За даними поліції, акція відбувається спокійно. Жодних інцидентів чи сутичок не було.
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Одному з протестувальників стало погано, тому до будівлі парламенту викликали швидку допомогу.
Причина протесту
Люди обурюються через те, що чиновники хочуть зробити вакцинацію обов'язковою. Так, Сейм Литви у першому читанні схвалив законопроєкт, який передбачає обов'язкову вакцинацію для вчителів, медиків та соціальних працівників. Якщо співробітники не щепляться до 1 жовтня, то роботодавці зможуть їх звільнити.
Люди вимагають відставки парламенту
Демонстранти поставили стилізовану шибеницю, а біля сцени поруч з бібліотекою – бутафорський колючий дріт. Учасники акції намагалися привернути увагу депутатів сиренами, криками і оплесками. Вони скандували: "Парламент – геть!".
Протестувальники поставили шибеницю / Фото Delfi
Колючий дріт біля парламенту Литви / Фото Delfi
Окрім відмови від законопроєкту про обов'язкову вакцинацію, протестувальники вимагають:
- скасувати тестування на коронавірус,
- відмовитися від "паспорту можливостей",
- припинити режим надзвичайної ситуації.
У Литві люди протестують через обмеження для невакцинованих / Фото Delfi
Ситуація з коронавірусом у Литві
- За даними Worldometers, станом на 10 серпня COVID-19 в країні підхопили 286 тисяч людей, що становить 10% від усього населення. Відомо, що одужала вже 271 тисяча, а 4 433 хворих померли.
- Водночас понад 1,3 мільйона громадян Литви вже вакцинували хоча б однією дозою.