У Литві створили список ворожих держав, куди потрапили два агресори

Уряд Литви підготував список ворожих до країни держав. До нього увійшли Росія, Білорусь, а також низка квазіреспублік.

У Литві затвердили підготовлений Міністерством економіки та інновацій список ворожих держав. На його основі виключатимуть із тендерів на держзакупівлю компанії, які мають стосунок до цих країн. Також повідомляється, що з ними можуть розривати уже укладені договори, передає 24 канал.

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Державних закупівель у цих країн Литва проводити не буде

Міністерка економіки Аушрине Армонайте зазначила, що досі у замовників не було можливості відхиляти тендери або розривати державні контракти, якщо запропоновані товари постачаються цими країнами, або коли постачальники пов'язані з ними. Відповідний список дозволяє це робити.

Замовники зможуть ухвалювати рішення не фінансувати ці ворожі країни шляхом державних закупівель,

– підкреслила вона.

До списку ворожих країн потрапили Росія, Білорусь, анексований Крим, непідконтрольна молдовській владі територія Придністров'я та непідконтрольна грузинській владі територія Абхазії та Південної Осетії.

Відповідний список діятиме до оголошення надзвичайного стану, а також в інших подібних випадках, які встановив Уряд Литви.

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