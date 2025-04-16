У Литві розпочався суд над 18-річним українцем, якого підозрюють у підпалі магазину IKEA

У Вільнюсі розпочався судовий процес проти 18-річного громадянина України, якого литовська прокуратура звинувачує у терористичному акті. Слідство підозрює, що молодик діяв у складі терористичної групи, пов’язаної з російськими спецслужбами.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на LRT.

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Що відомо про справу із терактом в IKEA

Підозрюваного, якому також інкримінують незаконне зберігання вибухових речовин, доставили до суду на закрите слухання під конвоєм Служби громадської безпеки.

Інцидент, що стався в березні 2024 року у Вільнюсі, литовська прокуратура класифікувала як терористичний акт. У середині березня справу передали до суду, висунувши обвинувачення за трьома статтями Кримінального кодексу: вчинення терористичного акту, дії з терористичним наміром та незаконне зберігання вибухових речовин.

Згідно з матеріалами справи, 8 травня 2024 року всередині магазину IKEA у Вільнюсі був закладений вибуховий пристрій із таймером. Вибух спричинив пожежу і завдав значних матеріальних збитків.

Влада стверджує, що напад організувала терористична група, яка координувала свої дії через зашифровані повідомлення у соцмережах. Цю групу підозрюють у зв’язках із російськими спецслужбами.

Прокуратура вважає, що акт був замовлений і організований особами, які співпрацюють зі спецслужбами Росії.

Кого підозрюють у скоєні нападу

У скоєнні нападу підозрюють двох громадян України віком до 20 років. Один з них, якому тоді ще було 17 років, наразі перебуває під вартою в Литві. Іншого підозрюваного затримали на території Польщі.

За словами офіційних осіб, слідство триває, а організаторів теракту та ще кількох осіб оголошено в міжнародний розшук.

Підозрюваний у підпалі IKEA / Фото R. Riabovas / BNS

Обвинуваченого затримали 13 травня 2024 року неподалік міста Паневежис. За даними слідства, він прямував автобусом до Риги і, ймовірно, планував нову атаку, використовуючи матеріали, які раніше зберігалися у Литві.

Крім того, IKEA подала цивільний позов на суму 485 тисяч євро для компенсації збитків.

До слова, раніше WSJ писали, що у Росії з'явився спецпідрозділ диверсантів, відомий як Департамент спеціальних завдань (SSD), який націлений на таємні атаки, замахи та саботажі по всій Європі та інших країнах світу. За даними ЗМІ, його діяльністю керують генерал-полковник Андрій Авер'янов та його заступник генерал-лейтенант Іван Касьяненко.