Ліван залишився без світла через збої на найбільших електростанціях: шокуючі відео

Дві великі електростанції в Лівані припинили роботу через нестачу палива. Відповідна ситуація призвела до того, що більшість районів країни залишилися без електроенергії.

Відключення електроенергії нібито триватиме кілька днів. Дейр-Аммар і Захрані, електростанції Лівану, призупинили виробництво електроенергії 9 жовтня після кількох місяців обмеженої роботи.

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Електромережа країни повністю припинила роботу

Без електроенергії державного виробництва громадянам країни доведеться покладатися на приватні генератори на дизпаливі, якого вже не вистачає.

За інформацією ЗМІ, електромережа країни повністю припинила роботу і навряд чи запрацює до наступного понеділка чи "найближчими днями".

Ліван залишився без електроенергії: відео з твітера dailyaz1

Основний виробник електроенергії в Лівані (EDL) зазначив, що партію палива планують вивантажити на початку наступного тижня. Ще одна партія надійде пізніше.

У Лівані ведуть переговори з нафтовими підприємствами

Водночас в країні спробують залучити паливо із резервів військових, проте наразі нема інформації про те, коли це станеться. Наразі EDL веде переговори з нафтовими підприємствами в Тріполі і Захрані для того, аби закупити паливо для постачання електростанціям.

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Водночас у ЗМІ з'явилась інформація, що після повідомлення про зупинку виробництва електроенергії громадяни Лівану вийшли на протест перед регіональним офісом EDL.

Дві великі електростанції в Лівані припинили роботу: відео з твітера HananyaNaftali

Криза у Лівані: коротко