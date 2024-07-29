Аеропорт Лівану скасовує міжнародні рейси: яка причина

У аеропорті Бейрута столиці Лівану 29 липня почали скасовувати або затримувати рейси. Це пов'язано з побоюваннями стосовно можливих атак з боку Ізраїлю.

Ізраїльська армія може уразити об'єкти терористичного ліванського угруповання "Хезболла". Міжнародний аеропорт Бейрут-Рафік Харірі є єдиним аеропортом Лівану.

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Аеропорт Лівану скасовує або переносить рейси

Ліванська авіакомпанія Middle East Airlines (MEA) пояснила збої в розкладі страховими ризиками, що виникли внаслідок загострення напруженості між Ізраїлем та "Хезболлою".

Аналогічно, авіакомпанія Lufthansa вирішила призупинити п'ять маршрутів до Бейрута і назад, які обслуговуються Swiss International Air Lines, Eurowings і Lufthansa, до 30 липня з міркувань обережності.

Згідно з повідомленнями інформаційного табло аеропорту Бейрута і сайту відстеження польотів Flightradar24, авіакомпанія Turkish Airlines скасувала два рейси в ніч на неділю.

Крім того, інші авіакомпанії, включаючи турецький лоукостер SunExpress, дочірню компанію Turkish Airlines AJet, грецьку авіакомпанію Aegean Airlines, Ethiopian Air і MEA, також скасували рейси, заплановані на понеділок в Бейруті, як повідомляє Flightradar24.

До слова, у ЦАХАЛ повідомляли, що ізраїльська авіація завдала ударів по об'єктах "Хезболли" на території Лівану. Удари були завдані по районах семи населених пунктів Лівану, зокрема, по складах зі зброєю і інфраструктурі "Хезболли" в районах Чабріха, Бордж ель Чмалі, Бекаа, Кфаркела, Раб ель Талатін, Хіам і Тайр Харфа.