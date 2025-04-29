1000 тонн сталі: у Ліверпулі збудували стадіон на 53 тисячі глядачів з української сталі

Нещодавно на батьківщині The Beatles з'явився новий стадіон для ФК "Евертон", який збудовано зокрема з 1 000 тонн гарячекатаного листа Spartan UK Групи Метінвест. "Бремлі-Мур Док" вже прийняв перших вболівальників, а урочисте відкриття заплановане на літо цього року.

Під час будівництва стадіону була застосована стратегія no-blockwork – коли кожен елемент настільки ретельно спланований, що монтаж сталевих конструкцій відбувається без використання традиційної цегляної кладки, інформує 24 Канал із посиланням на Метінвест.

Дивіться також Яєшня над розплавленим металом: як Дмитро Комаров працював горновим на "Запоріжсталі"

Такий підхід вимагав високоякісних матеріалів і ефективного виконання проєкту – і тут гарячекатаний лист Spartan UK Групи Метінвест відігравав одну з ключових ролей.

Стадіон "Бремлі-Мур Док" збудований зі сталі українського Метінвесту / Фото Метінвесту

Свої домашні матчі "Евертон" донедавна проводив на 39-тисячному стадіоні "Гудісон Парк", якому виповнилося вже 130 років. Тому було вирішено побудувати новий стадіон. А у цьому році нова футбольна перлина міста Ліверпуль прийняла вболівальників.

Нагадаємо, зі сталі Метінвеста також збудовано і головну арену України – НСК Олімпійський.

А нещодавно в Італії спустили на воду два кораблі полярного класу, також збудовані зі сталі українського Метінвесту Ріната Ахметова. Судна-близнюки – експедиційні кораблі полярного класу Seabourn Venture і Seabourn Pursuit, вони оснащені сучасним обладнанням і технологіями та можуть здійснювати подорожі до Арктики й Антарктики в осінній і літній сезон.